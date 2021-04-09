Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич пише книгу про протести в Білорусі

Книга Світлани Алексієвич буде стосуватись подій після виборів президента Білорусі. Письменниця зазначила, що у книзі шукає відповідь на запитання, як створити незалежну процвітаючу країну.

Про це 7 квітня Світлана Алексієвич розповіла німецькому виданню.

Цікаво Не готові битися до кінця: у чому трагедія Білорусі і як перемогти Кремль

Що Нобелівська лауреатка розповіла про нову книгу

Зараз письменниця зустрічається з людьми та записує їхні спогади. Вона також отримує повідомлення через пошту.

Жінка каже, що білоруси живуть "між двома небезпеками – Лукашенком і Росією".

Ми хочемо створити незалежну процвітаючу країну. Але як? Я письменниця, не політик, в моїй книзі я шукаю відповідь на це питання,

– каже Світлана Алексієвич.

Також письменниця пригадала, що люди хотіли "свого роду ненасильницької революції".

"Ми хотіли цього домогтися без пролиття крові. Це був ідеалістичний план", – пригадує письменниця.

Коротко про події в Білорусі

У серпні 2020 року в Білорусі відбулись вибори президента. За офіційними результатами перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Після цього люди вийшли на протести. Вони вимагають чесних перевиборів.

У серпні створили Координаційну раду білоруської опозиції, яку очолила Світлана Алексієвич. У серпні її викликали на допит, невідомі намагались вдертись до неї у квартиру.

У вересні Голос Америки повідомляв, що на волі перебуває лише одна членкиня Координаційної ради – Світлана Алексієвич.

Протести тривають досі. Людей затримують. Тільки 27 березня силовики затримали понад 200 людей.