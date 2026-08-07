"Колеги завжди могли на неї покластися": Росія вбила працівницю Укрзалізниці Світлану Башловку

Черговий ворожий обстріл цивільної інфраструктури столичної області призвів до непоправної втрати та болю для всієї країни. Життя відданої своїй справі людини обірвалося просто на робочому місці під час виконання службових обов'язків.

Під час масованого ракетного удару по залізничній платформі Квітневе у Броварському районі 5 серпня загинула 50-річна працівниця станції Ніжин Світлана Башловка. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про Світлану Башловку?

Світлана Василівна народилася 28 червня 1976 року в селі Кобижча Чернігівської області та присвятила залізниці понад чотири роки життя.

Свій трудовий шлях вона розпочинала сигналісткою на станції Дарниця, згодом працювала у вокзальному комплексі Київ-Пасажирський, а з травня 2026 року обіймала посаду станційної робітниці.

Колеги згадують її як щиру, відповідальну та винятково працьовиту людину, на яку завжди можна було покластися у складну хвилину.

Для чоловіка та трьох дітей Світлана була справжнім серцем родини. Вона понад усе мріяла про мир в Україні, спільні подорожі з близькими та щасливе майбутнє для своїх дітей.

Життя жінки трагічно обірвалося просто під час робочої зміни внаслідок влучання ворожої балістики.

Ворожа атака у ніч проти 5 серпня стала черговим актом терору проти цивільних мешканців Київської області, адже під ударом опинилися також Київ, Бровари та Біла Церква. Загалом той обстріл забрав життя 17 людей, а ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, місцеві жителі досі оговтуються від наслідків цієї атаки та розповідають про страшні руйнування у матеріалі про трагедію на залізниці у Квітневому.