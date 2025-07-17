Світлана Гринчук очолила Міністерство енергетики: що про неї відомо

Верховна Рада України 17 липня проголосувала за призначення Світлани Гринчук новим міністром енергетики. До цього вона займала посаду очільниці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

В її біографії уже є досвід роботи в Міненерго. Що відомо про Світлану Гринчук, яка очолила Міністерство енергетики України, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Де навчалася та які були перші кроки в кар'єрі Світлани Гринчук?

Світлана Гринчук народилася 11 листопада 1985 року в Чернівцях. Освіту здобула у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Державного торговельно-економічного університету, який закінчила у 2008 році. Там вона навчалась за спеціальністю "Фінанси" та отримала кваліфікацію магістра з фінансів.

З травня 2009 року по травень 2012 року Гринчук навчалася в аспірантурі Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України. У травні 2014 року їй присудили науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності гроші, фінанси та кредит.

Свою кар'єру Гринчук розпочала в Київському національному торговельно-економічному університеті в 2008 році на посаді викладача фінансового факультету.

З 2012 року стала науковим співробітником ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ. Відомо, що вона активно брала участь у розробці теоретико-методологічних засад державної фінансової політики стимулювання ефективного виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.

Який був її досвід на держслужбі?

У 2015 році Гринчук стала головним спеціалістом Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Вже через рік – у 2016 вона стала Директором департаменту з питань зміни клімату та захисту озонового шару в Міністерстві екології та природних ресурсів України. Відомо, що вона активно брала участь у впровадженні міжнародних кліматичних угод, таких як Паризька кліматична угода, а також забезпечувала дотримання Україною зобов'язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

З часом, а саме у 2019 році, її призначили радницею Прем'єр-міністра України з питань охорони навколишнього середовища та зміни клімату на громадських засадах. У 2020 році займала аналогічну посаду радниці в Міністерстві фінансів України.

Вже у 2022 році вона стала заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, відповідальною за європейську інтеграцію міністерства. Відомо, що Гринчук формувала та реалізовувала політику з питань європейської інтеграції, дотримання й організації виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами, в частині компетенції Міндовкілля. Займалась розробленням та здійсненням заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У вересні 2023 року вона стала заступником Міністра енергетики України. На цій посаді вона координувала роботу із розроблення загальнодержавних та регіональних стратегій, державних цільових програм, планів розвитку у сфері енергетики та посаду Директора Офісу підтримки реформ при міністерстві енергетики, де здійснювала реалізацію політики щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС, декарбонізації енергетики та розвитку ВДЕ, корпоративного управління, енергетичної безпеки.

Вже 5 вересня 2024 року її призначили Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Що відомо про призначення Світлани Гринчук на посаду міністра енергетики?

В четвер, 17 липня, Верховна Рада проголосувала за нові призначення в Кабміні. Зазначимо, що очільницею нового уряду України стала Юлія Свириденко.

Відтак, нардепи підтримали призначення Світлани Гринчук на посаду міністерки енергетики.

Її попередником на цій посаді був Герман Галущенко. Його ж 17 липня призначили на посаду міністра юстиції України.