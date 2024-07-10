У Львові прощаються з лікаркою Світланою Лук'янчик, яка загинула внаслідок удару по "Охматдиту"

Російська армія 8 липня завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Внаслідок атаки загинула 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчик.

Світлану Лук'янчик поховають на Голосківському цвинтарі поруч з батьками. Близькі та рідні згадують Світлану як дуже добру, чуйну та професійну лікарку.

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У Львові прощаються зі Світланою Лук'янчик

О 14:00 у Львові почалася церемонія прощання з 30-річною Світланою Лук'янчик. Рідні, близькі та знайомі зібралися в Гарнізонному Храмі, щоб провести талановиту лікарку в останню путь.

Церемонія прощання зі Світланою Лук'янчик – більше у галереї

Журналістці 24 Каналу вдалося поспілкуватися з жінкою, яка також прийшла попрощатися зі Світланою Лук'янчик. Вона розповіла, що особисто не була знайома, однак вони часто зустрічалися на роботі, адже жінка працювала на швидкій і часто привозила до Світлани дітей. За її словами, Світлана Лук'янчик була дуже милою, а її серце завжди тягнулося до дітей.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що у такому молодому віці Світлана Лук'янчик встигла дуже багато зробити для полегшення страждань маленьких пацієнтів, зокрема з нирковою недостатністю. Про це свідчать численні спогади батьків дітей, яких вона вела, друзів, знайомих, колег Світлани.

А скільки ще могла б зробити… Близькі кажуть, вона жила роботою. Лікувала дітей від народження і до 18 років. Світлана працювала у єдиному в Україні відділенні, де діти з хронічною хворобою нирок всіх видів та ступенів важкості могли лікуватися стаціонарно. Зараз відділення повністю зруйноване,

– додав Козицький.

Вихователька відділення токсикології Валентина Гребенюк в коментарі Суспільному також розповідала, що у трагічний день 8 липня Світлана саме повернулася з відпустки. Лікарка мала дуже багато планів на майбутнє й мріяла все життя присвятити медицині.

Андрій Садовий також раніше розповідав, що Світлана була сиротою. Її батьки загинули, коли дівчинка була ще дуже маленькою. Вихованням Світлани займалася рідна тітка, яка й допомогла втілити мрію стати лікарем.

Так, Світлана Лук'янчик закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, де вчилася надзвичайно добре. Також лікарка постійно покращувала свої навички, й була у різних відрядженнях у Канаді та Іспанії.

В МОЗ раніше повідомляли, що Світлана загинула, рятуючи маленьких пацієнтів. Так, ворог атакував відділення, у якому проводили діаліз, а 30-річна лікарка доклала максимальних зусиль, щоб врятувати дітей.