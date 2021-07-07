Онищук замість Бойчука: уряд погодив зміну голови Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення Світлани Онищук головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Вона замінила на посаді Андрія Бойчука.

Ще донедавна Онищук була заступницею голови Івано-Франківської ОДА. Рішення про її призначення ухвалили урядовці під час засідання Кабміну 7 липня.

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Тепер кандидатуру Онищук має затвердити президент Володимир Зеленський. Це повинно статися вже найближчим часом.

Що відомо про Онищук

Джерело: "Суспільне"

Світлана Онищук народилася 7 січня 1984 року в селищі Заболотів, Прикарпаття. Отримала вищу освіту з правознавства. Також їй вручили почесну грамоту уряду та почесне звання "Заслужений юрист України".

Трудову діяльність починала з юридичного консультанта в приватній агрофірмі. Потім перейшла на викладацьку діяльність у Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ.

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