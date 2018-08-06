Світлана Лобода поцілувала жінку у новому кліпі "SuperSTAR": провокативне відео
Українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала довгоочікуваний кліп на запальну пісню "SuperSTAR".
Як відомо, нещодавно мережу розбурхав тизер до ритмічного треку "SuperSTAR". У кількасекундному відео Світлана Лобода постала перед камерами з вагітним животом. Співачка з танцювальним балетом виконала на піску ритмічні рухи, які інколи видавалися надто еротичними. Як і артистка, танцівниці були теж вагітними.
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Після хвилі обговорень у мережі зірка все ж презентувала кліп на запальну пісню. Світлана Лобода постає у кліпі в яскравих образах, зокрема, приміряє рудоволосу перуку. За задумом режисера Нателли Крапівіної, артистка рятує всіх жінок, які мають одну спільну проблему – самотність.
У світі живуть 3 мільярди жінок: красиві та дуже красиві. Хижі спокусниці та невинні створіння. І знаєте, що між ними спільне – всі вони самотні. Не варто занурюватись у статистику: самотність – не смерть, її складно зафіксувати. Моє завдання – дати цим жінкам шанс,
– заявляє Світлана Лобода на початку кліпу.
Не обійшлось у відео і без провокацій: зваблива Світлана Лобода поцілувала акторку в кліпі. Також у ролику співачка з балетом продемонстрували запальні танці.
Дивіться провокативний кліп Світлани Лободи на пісню "SuperSTAR" (відео 18+):