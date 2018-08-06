14:22
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Світлана Лобода поцілувала жінку у новому кліпі "SuperSTAR": провокативне відео

220 Читать новость на русском
Світлана Лобода "SuperSTAR"
Світлана Лобода "SuperSTAR"

Українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала довгоочікуваний кліп на запальну пісню "SuperSTAR".

Як відомо, нещодавно мережу розбурхав тизер до ритмічного треку "SuperSTAR". У кількасекундному відео Світлана Лобода постала перед камерами з вагітним животом. Співачка з танцювальним балетом виконала на піску ритмічні рухи, які інколи видавалися надто еротичними. Як і артистка, танцівниці були теж вагітними. 

Читайте також: Світлана Лобода засвітила фігуру після пологів: фото

 

Після хвилі обговорень у мережі зірка все ж презентувала кліп на запальну пісню. Світлана Лобода постає у кліпі в яскравих образах, зокрема, приміряє рудоволосу перуку. За задумом режисера Нателли Крапівіної, артистка рятує всіх жінок, які мають одну спільну проблему – самотність. 

У світі живуть 3 мільярди жінок: красиві та дуже красиві. Хижі спокусниці та невинні створіння. І знаєте, що між ними спільне – всі вони самотні. Не варто занурюватись у статистику: самотність – не смерть, її складно зафіксувати. Моє завдання – дати цим жінкам шанс,
– заявляє Світлана Лобода на початку кліпу. 

Не обійшлось у відео і без провокацій: зваблива Світлана Лобода поцілувала акторку в кліпі. Також у ролику співачка з балетом продемонстрували запальні танці. 

Дивіться провокативний кліп Світлани Лободи на пісню "SuperSTAR" (відео 18+):

 

Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук