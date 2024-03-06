"Намагалася вислужитися перед росіянами": ГУР підтвердило ліквідацію колаборантки у Бердянську

Вранці 6 березня у Бердянську ліквідували організаторку псевдовиборів російського диктатора. Мовиться про палку прихильницю Путіна Світлану Самойленко.

Спершу повідомлялося про те, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вранці пролунав вибух. Згодом стало відомо, що у місті підірвали одну з організаторок російських псевдовиборів.

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У ГУР підтвердили смерть Самойленко

За даними розвідки, у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна. Вона організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.

Повідомляється, що ще після поневолення міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із загарбниками та отримала місце у російській окупаційній адміністрації.

Ба більше, так званий воєнний комендант Бердянська полковник збройних сил Росії Бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів".

У межах підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні,

– йдеться у повідомленні ГУР.

Крім того, чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

В українській розвідці зазначили, що за фактом співпраці Самойленко з російською окупаційною армією правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність.

Що відомо про вибух у Бердянську: коротко