Перуанські шамани провели обряд над фото Зеленського: заявили, що нападу Росії не буде

Напередодні Нового року перуанські шамани влаштували ритуал очищення. Для цього вони використали портрети світових політиків, серед яких був і Володимир Зеленський.

Від чого саме очищують світлини політиків – шамани не уточнили. Крім того, вони вирішили не давати політичних прогнозів на наступний рік.

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Зауважимо, що Володимир Зеленський, а точніше його портрет, вперше взяв участь у церемонії. Зазначається, що такі обряди проводять щороку – зазвичай беруть світлини чинного президента США та російського очільника Путіна. Під час обряду шамани танцюють ритуальні танці та грають на своїх національних інструментах.

Шамани вважають, що такі ритуали дозволять політикам ухвалювати мудрі рішення.



Обряд шаманів у 2018 році / Фото CNN

Шамани дають прогнози

Зазвичай шамани розповідають, що чекає на світ у прийдешньому році. Цього разу від політичних прогнозів вони утрималися. Але заявили, що пандемія у 2022 році піде на спад.

Наприкінці 2020 року шамани також проводили ритуал у перуанській столиці, місті Ліма. Тоді вони звернулися до сил природи й попросили, щоб пандемія коронавірусу закінчилася якомога раніше.

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Один з шаманів сказав у коментарі журналістів, що світова увага прикута до можливого нападу Росії на Україну. Однак, за його прогнозом, це не відбудеться.

Ми бачили вторгнення російського уряду в Україну, але це не відбудеться. Цього не буде,

– підкреслив шаман.

Він додав, що сторони, тобто Росія та Україна, укладуть якийсь договір на хороших умовах.