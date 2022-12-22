Графіки вже близько: де в Києві покращилася ситуація зі світлом
Джерело:Сергій Коваленко
Київ оговтується після серії атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Станом на вечір 22 грудня ситуація зі світлом у Києві стала краще.
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що лівий берег столиці дуже близький до графіків відключення світла. Наразі у Києві діють аварійні вимкнення.
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Найважча ситуація на Куренівці та Оболоні
Повідомляється, що на правому березі ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Водночас Сергій Коваленко констатував, що на правому березі ситуація наразі краща, аніж 21 грудня.
Куренівці й Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії,
– додав гендиректор YASNO.
Він повідомив, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. За словами Коваленка, відновлювальні роботи продовжуються.
Що відомо про ситуацію зі світлом у Києві
- Київ та область протягом 16 – 19 грудня витримали дві атаки Росії. Спершу окупанти масовано обстріляли Київ ракетами, після чого атакували дронами-камікадзе.
- Через атаки росіян 80% Київської області була без світла. Найскладніша ситуація була в Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
- Голова Київської ОВА Олексій Кулеба інформував, що блекаут на Київщині може тривати до 23 грудня. За його словами, у деяких громадах світла не було 48 годин.
- Проблема Києва в тому, що столиця не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання. Сергій Коваленко повідомляв, що в Києві зруйновані 60% трансформаторів.