У Львові й області ушкоджені майже всі електропідстанції: як місту вдається бути зі світлом

Росія продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. На Львівщині практично всі електропідстанції зазнали руйнувань. І попри це мешканцям Львова вдається залишатися зі світлом.

Під час телемарафону мер Львова Андрій Садовий розповів, що дозволяє забезпечувати місто світлом. За його словами, цьому сприяють серйозний запас міцності та титанічна робота енергетиків, передає 24 Канал.

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Львів завжди у готовності до блекаутів

Міський голова підтвердив, що внаслідок ракетних ударів фактично всі підстанції у межах міста й області були ушкоджені. І саме цей факт викликає багато питань щодо того, як же львів'янам вдається залишатися зі світлом.

По-перше, є достатньо серйозний запас міцності. По-друге, креативність наших енергетиків, креативність Укренерго. І я думаю, навіть деколи Маск може нам позаздрити, адже ми виживаємо за будь-яких умов,

– підкреслив Садовий.

Він наголосив, що в місті вибудували надзвичайно потужну систему альтернативного живлення. Мовиться про дизель-генерацію. За словами Андрія Садового, нею по всьому місту забезпечені великі комунальні підприємства, медичні заклади. Водночас слід розуміти, що Львів також залежить від того, якою залишається ситуація з електроенергією по Україні.

"Якщо сьогодні баланс в державі більш-менш стабільний, то і ми маємо електропостачання. Але ще раз наголошую, це лише завдяки мужності комунальних служб, енергетиків. Адже немає жодної підстанції, яка б не була атакована", – підкреслив він.

Міський голова нагадав, що під час останньої атаки вдалося збити ворожі ракети. Але він зауважив, що частина з них була націлена саме на об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема підстанції.

Вони будуть далі бити, добивати. А ми повинні проявляти максимальну креативність та не здаватися. Виживати за будь-яких умов,

– додав він.

З водою залишається майже ціле місто

За словами міського голови, для води у Львові вибудували альтернативну систему постачання електрики. Він нагадав, що до міста воду качають за 70 – 100 кілометрів. Тож по всіх напрямках наявна дизель-генерація. І її роботу вже вдалося перевірити кілька разів, коли по всьому місту не було світла.

Тоді вода подавалася. Причому 97% Львова можуть забезпечити водою у таких випадках. Правда, зауважив Садовий, мовиться про перші два поверхи будинків. Тож у високоповерхівках можуть бути з цим проблеми.

Що стосується медичних закладів, то там усе ще серйозніше. Вони мають по суті подвійну дизель-генерацію. Базову й альтернативну для екстрених випадків.

Ми готувалися та готуємося до найбільш непередбачуваних ситуацій. Це дуже важливо. Сьогодні неможливо розслаблятися,

– наголосив Садовий.

І його слова чітко продемонструвала нічна атака Львівщини ракетами. 16 лютого ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив глава ОВА Максим Козицький. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Відомо також про пожежу, яку вдалося ліквідувати.