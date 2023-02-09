В районі Одеси за ніч сталося понад 100 аварій на мережах

Лише за одну ніч на 9 лютого в Одеському районі сталося понад 100 аварій на мережах. У місті не курсує електротранспорт. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі.

Втім, ситуація вже дещо покращилася. Про це повідомив очільник ОВА Максим Марченко.

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За ніч по Одеському району трапилось понад сто локальних аварій. Дав доручення негайно відреагувати на кожну з них. Хочу подякувати всім хто працював і продовжує працювати над розв'язанням цієї проблеми, а також одеситам, за вашу витримку,

– зазначив Марченко.

Водночас посадовець додав, що на цей час ситуація зі світлом дещо покращилась. Зокрема, завдяки підключенню генераторів до об'єктів критичної інфраструктури і ряду заходів, про які не може розповісти на загал.

Також глава ОВА розповів, що вже вдалося подати додатковий обсяг електроенергії на Одесу та район. Марченко розповів, що мав розмову з керівником Укренерго стосовно збільшення лімітів для області.

За словами очільника військової адміністрації, наразі триває тестування графіків, які ДТЕК має анонсувати не пізніше ніж сьогодні ввечері, 9 лютого.

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