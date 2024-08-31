Світло вимикатимуть протягом цілої доби: як діятимуть графіки 1 вересня

В Укренерго повідомили актуальну інформацію щодо відключень світла. Так, на жаль, 1 вересня діятимуть графіки.

Графіки відключень вводять за розпорядженням Укренерго, коли в українській енергосистемі виникає дефіцит потужності. В Україні важка ситуація через регулярні обстріли енергетичних об'єктів з боку Росії.

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Відключення світла в Україні

У неділю, 1 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень

17:00 – 22:00 – дві черги відключень

22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Актуальну інформацію щодо графіків відключень та ситуації в енергосистеми читайте у нашому телеграм-каналі.

Зазначимо, що днями в Укренерго прокоментувало інформацію про "офіційні" сповіщення про графіки відключень, яку поширювали українські телеграм-канали. Там вказали, що такі оголошення – чергова маніпуляція на чутливій темі повернення заходів обмеження споживання. Енергетики закликають не переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах. Адже вони вимагають особисті дані.

До слова, 29 серпня Укренерго та сервіс Київ Цифровий запустили систему інформування про стан енергосистеми. Також енергетики працюють над тим, аби створити подібну систему для жителів інших регіонів нашої країни.

Вже зараз є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для споживачів у кожній області у телеграм-боті "Диспетчер Укренерго". Приєднатися до бота можна тут.

Додамо також, що 30 серпня Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача. ЗМІ пишуть, що на ній розглядали питання звільнення очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Стверджується, що президент нібито запропонував Кудрицького написати заяву "за власним бажанням", але той відмовився. Пресслужба Укренерго не підтвердила й не спростувала цю інформацію.