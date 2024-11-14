У частині Харківщини зникло світло: які причини

У частині Харківської області зникло світло вночі проти 14 листопада. Окупанти знову били по регіону.

24 Канал пише з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка, що світла немає у 4 населених пунктах.

Дивіться також "Це все хайп": міністр енергетики пояснив справжню причину обмеження світла для підприємств

Яка ситуація зі світлом на Харківщині

Сьогодні (14 листопада – 24 Канал) орієнтовно о 03:40 внаслідок російського удару в районі Слатиного пошкоджена високовольтна лінія електропередач,

– розповів начальник міської адміністрації.

За його словами, станом на 8:12 14 листопада світла немає у:

Слатиному,

Безруках,

Прудянці,

Цупівці,

Новій Козачій.

На місці події (станом на ранок 14 листопада – 24 Канал) працюють профільні спеціалісти. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно розв'язати цю проблему,

– запевнив Задоренко.

До речі, 13 листопада в Україні запроваджували обмеження електрики для бізнесу та промисловості протягом дня. Світло вимикали тому, що було короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.