У частині Харківщини зникло світло: які причини
У частині Харківської області зникло світло вночі проти 14 листопада. Окупанти знову били по регіону.
24 Канал пише з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка, що світла немає у 4 населених пунктах.
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Яка ситуація зі світлом на Харківщині
Сьогодні (14 листопада – 24 Канал) орієнтовно о 03:40 внаслідок російського удару в районі Слатиного пошкоджена високовольтна лінія електропередач,
– розповів начальник міської адміністрації.
За його словами, станом на 8:12 14 листопада світла немає у:
- Слатиному,
- Безруках,
- Прудянці,
- Цупівці,
- Новій Козачій.
На місці події (станом на ранок 14 листопада – 24 Канал) працюють профільні спеціалісти. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно розв'язати цю проблему,
– запевнив Задоренко.
До речі, 13 листопада в Україні запроваджували обмеження електрики для бізнесу та промисловості протягом дня. Світло вимикали тому, що було короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.