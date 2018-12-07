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      Світловий колапс на Троєщині: чому у Києві знеструмило цілий житловий масив

      1991 Читать новость на русском
      У Києві на Троєщині зникло світло
      У Києві на Троєщині зникло світло / фото з відкритих джерел

      Не працювали світлофори, зупинилися тролейбуси та трамваї, людей не випускали із магазинів, – у столиці знеструмило цілий житловий масив.

      Йдеться про Деснянський район Києва, передає "Информатор".

      Читайте також: Електростанції хочуть підняти тариф на світло в Україні

      Як повідомляли місцеві жителі, не працювали світлофори і зупинилися тролейбуси та трамваї, не горіли ліхтарі.

      Також очевидці стверджували, що в ТРЦ SkyMall людей не випускали з деяких магазинів. Щоб вийти, потрібно було показати свої сумки охоронцям через те, що рамки не працювали.

      світло Троєщина зникло світло
      На Троєщині у Києві масштабне знеструмлення: без світла – 291 багатоквартирний житловий будинок

      За інформацією КП "Київпастранс", заблокованим був рух трамваїв 28, 33К, 35, 4, 5 і тролейбусів 37, 37А, які їздять вулицями Закревського, Бальзака, Драйзера та Братиславською. Також в комунальній службі звинуватили у відсутності світла КП "Київенерго".

      Дивіться відео: в ТРЦ SkyMall вимкнули світло

      Наразі відомо, що у Деснянському районі сталося аварійне відключення. Відновити електроенергію у відповідних службах пообіцяли близько 19:00. Проте, увімкнули світло раніше, о 16:43.

      світло Троєщина Київ
      Повідомлення про зупинку руху трамваїв і тролейбусів у столиці

      Пізніше в ДТЕК "Київські електромережі" прокоментували ситуацію з відключенням світла.

      "О 16.05 трапилася аварійна ситуація на Лівому березі Києва: відключилися 4 високовольтні кабельні лінії : "ТЕЦ-6 Троєщина 1", "ТЕЦ-6 –Троещина 2", "ТЕЦ-6 – Деснянська 1", "ТЕЦ-6 – Деснянська 2". В результаті аварії припинилося електропостачання частини житлового масиву Троєщина і Воскресенка. Вулиці Драйзера, Вигурівський бульвар, Сабурова, Маяковського, Данькевича, Ватутіна, бульвар Перова і всі вулиці села Троєщина", –  зазначили у компанії.

      Так, без світла залишилися 291 багатоквартирний житловий будинок, 305 організацій, 325 приватних житлових будинків і ТРЦ "Sky Mall".

      Теги: Новини Києва Електроенергія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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