Світловий колапс на Троєщині: чому у Києві знеструмило цілий житловий масив

Не працювали світлофори, зупинилися тролейбуси та трамваї, людей не випускали із магазинів, – у столиці знеструмило цілий житловий масив.

Йдеться про Деснянський район Києва, передає "Информатор".

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Як повідомляли місцеві жителі, не працювали світлофори і зупинилися тролейбуси та трамваї, не горіли ліхтарі.

Також очевидці стверджували, що в ТРЦ SkyMall людей не випускали з деяких магазинів. Щоб вийти, потрібно було показати свої сумки охоронцям через те, що рамки не працювали.



На Троєщині у Києві масштабне знеструмлення: без світла – 291 багатоквартирний житловий будинок

За інформацією КП "Київпастранс", заблокованим був рух трамваїв 28, 33К, 35, 4, 5 і тролейбусів 37, 37А, які їздять вулицями Закревського, Бальзака, Драйзера та Братиславською. Також в комунальній службі звинуватили у відсутності світла КП "Київенерго".

Дивіться відео: в ТРЦ SkyMall вимкнули світло

Наразі відомо, що у Деснянському районі сталося аварійне відключення. Відновити електроенергію у відповідних службах пообіцяли близько 19:00. Проте, увімкнули світло раніше, о 16:43.



Повідомлення про зупинку руху трамваїв і тролейбусів у столиці

Пізніше в ДТЕК "Київські електромережі" прокоментували ситуацію з відключенням світла.

"О 16.05 трапилася аварійна ситуація на Лівому березі Києва: відключилися 4 високовольтні кабельні лінії : "ТЕЦ-6 Троєщина 1", "ТЕЦ-6 –Троещина 2", "ТЕЦ-6 – Деснянська 1", "ТЕЦ-6 – Деснянська 2". В результаті аварії припинилося електропостачання частини житлового масиву Троєщина і Воскресенка. Вулиці Драйзера, Вигурівський бульвар, Сабурова, Маяковського, Данькевича, Ватутіна, бульвар Перова і всі вулиці села Троєщина", – зазначили у компанії.

Так, без світла залишилися 291 багатоквартирний житловий будинок, 305 організацій, 325 приватних житлових будинків і ТРЦ "Sky Mall".