Світоліна стала другим після Шевченка амбасадором платформи UNITED24

Україна робить великі зусилля на всіх фронтах, щоб перемогти російських окупантів. Робота на міжнародному фронті – один з важливих факторів нашої майбутньої перемоги.

Допомога українській армії, збір коштів на майбутнє відновлення України та усі можливі засоби стримання російських окупантів – це пріориттені завдання України на міжнародній арені. Наші дипломати, музиканти, спортсмени та волонтери роблять усе можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу.

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