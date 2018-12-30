Світоліна назвала цілі на сезон: Виграти Великий Шолом і стати першою ракеткою

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна поспілкувалася з журналістами перед стартом турніру в Брісбені (Австралія). Еліна розповіла, що її завдання на сезон досі є виграти турнір Великого Шолома та стати першою ракеткою світу.

"Виграти Великий Шолом і стати першою ракеткою світу – це завжди будуть мої цілі на сезон. Мені потрібно бути здоровою. Я знаю, що, якщо я здорова й психологічно в хорошому стані, то у мене є хороші шанси на мейджорах. У Сінгапурі я відіграла без поразок", – сказала Світоліна, інформує офіційний сайт змагань у Брісбені.

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"На Великих Шоломах мені потрібно бути готовою боротися всі два тижні, є багато маленьких випробувань, які потрібно подолати за цей час. Я все одно не хочу покладати якийсь тиск на себе, тому що це той наступний крок, який я повинна зробити. Будуть такі моменти на Великих Шоломах, коли у мене будуть шанси й потрібно бути готовою їх використовувати. Це для мене має велике значення", – відзначила українка.

Нагадаємо, що найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, а також друга ракетка нашої країни Леся Цуренко дізналися своїх суперниць в стартових матчах на першому турнірі в новому сезоні-2019, який пройде в австралійському Брісбені.