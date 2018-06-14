Світоліна опублікувала результати матчів Чемпіонату світу 2018

Українська тенісистка Еліна Світоліна склала свій прогноз на Чемпіонат світу з футболу 2018 року. У ньому вона визначила усі результати матчів в групах, а також переможців у плей-оф турніру.

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На турнірній таблиці Світоліна відзначила, які команди переможуть переможуть (або ж ігри закінчаться у нічию), відтак хто яке займе місце у групі. Згодом вона відзначила команди, які пройдуть у плей-оф у наступні раунди.

На думку Світоліної, переможцем турніру стане збірна Бразилії, яка у фіналі переможе Іспанію. В матчі за третє місце зійдуться Німеччина та Франція – переможе "Бундестім".

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Прогноз Світоліної на Чемпіонат світу 2018