17:28
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Світоліна опублікувала результати матчів Чемпіонату світу 2018

274 Читать новость на русском
Еліна Світоліна спрогнозувала переможця Чемпіонату світу
Еліна Світоліна спрогнозувала переможця Чемпіонату світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна склала свій прогноз на Чемпіонат світу з футболу 2018 року. У ньому вона визначила усі результати матчів в групах, а також переможців у плей-оф турніру.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

На турнірній таблиці Світоліна відзначила, які команди переможуть переможуть (або ж ігри закінчаться у нічию), відтак хто яке займе місце у групі. Згодом вона відзначила команди, які пройдуть у плей-оф у наступні раунди.

На думку Світоліної, переможцем турніру стане збірна Бразилії, яка у фіналі переможе Іспанію. В матчі за третє місце зійдуться Німеччина та Франція – переможе "Бундестім".

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Прогноз Світоліної на Чемпіонат світу 2018

Теги: Еліна Світоліна Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сьогодні, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 262
Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
сьогодні, 16:00 Яке "але" має закон про Вищий Антикорупційний суд в Україні
Віталій Шабунін 243
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
сьогодні, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сьогодні, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1120
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 670
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук