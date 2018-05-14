Світоліна отримала іменну футболку від італійської "Роми" та виклала селфі з Тотті та Дель П’єро

У неділю, 13 травня, у Римі відбувся матч чемпіонату Італії, в якому "Рома" приймала туринський "Ювентус". Відвідала цю гру і українська тенісистка Еліна Світоліна.

Однак українка була не просто глядачкою на цій грі. З рук легенди "Роми" Франческо Тотті Світоліна отримала футболку клубу зі своїм іменем та "10" номером. Саме під ним і виступав Тотті.

Еліна Світоліна, Франческо Тотті та футболка "Роми"

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Також Світоліна зробила селфі з ще однією легендою італійського футболу, який виступав за "Ювентус" – Аллесандро Дель П’єро.

Алессандро Дель П'єро теж має селфі з Еліною Світоліною

Варто зазначити, що в Римі стартував турнір WTA. У другому колі Світоліна зіграє з Петрою Мартіч, яка до цього обіграла українку Лесю Цуренко.

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