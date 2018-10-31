Світоліна показала, як відпочиває після тріумфу в Сінгапурі: звабливе фото

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як вона відпочиває після виснажливого сезону.

Еліна Світоліна закінчила сезону перемогою на Підсумковому турнірі WTA і відправилася на відпочинок в статусі четвертої ракетки світу.

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Наша спортсменка поділилася фотографією з відпочинку у своєму Instagram, не вказавши, де саме вона перебуває.

"Життя на краю (не насправді)", – підписала світлину 24-річна українка.

Нагадаємо, що після перемоги в Сінгапурі Світоліна піднялася одразу на три позиції вверх, зайнявши четверте місце у світовому рейтингу. Варто додати, що це не найкращий показник українки у кар’єрі. На початку 2018 року Світоліна була третьою ракеткою світу.

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