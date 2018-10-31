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      Світоліна показала, як відпочиває після тріумфу в Сінгапурі: звабливе фото

      569 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як вона відпочиває після виснажливого сезону.

      Еліна Світоліна закінчила сезону перемогою на Підсумковому турнірі WTA і відправилася на відпочинок в статусі четвертої ракетки світу.

      Читайте також: Як Світоліна святкує перемогу на Підсумковому турнірі WTA: фото

      Наша спортсменка поділилася фотографією з відпочинку у своєму Instagram, не вказавши, де саме вона перебуває.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Life on the edge.... ( not really )

      Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

      "Життя на краю (не насправді)", – підписала світлину 24-річна українка.

      Нагадаємо, що після перемоги в Сінгапурі Світоліна піднялася одразу на три позиції вверх, зайнявши четверте місце у світовому рейтингуВарто додати, що це не найкращий показник українки у кар’єрі. На початку 2018 року Світоліна була третьою ракеткою світу.

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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