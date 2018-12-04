Світоліна претендує на "Приз глядацьких симпатій" за підсумками 2018 року

За підсумками року українська тенісистка Еліна Світоліна може отримати нагороду WTA Fan Favorite Award – найулюбленішою спортсменці серед уболівальників.

Проголосувати за нашу співвітчизницю може кожен бажаючий на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), пройшовши за цим посиланням. Ім'я переможниці буде оголошено в п'ятницю, 7 грудня.

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Зазначимо, що в минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп. До цього протягом шести років поспіль перемогу в даній номінації святкувала Агнешка Радванська.

Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.

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