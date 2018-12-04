12:34
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Світоліна претендує на "Приз глядацьких симпатій" за підсумками 2018 року

      71 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      За підсумками року українська тенісистка Еліна Світоліна може отримати нагороду WTA Fan Favorite Award – найулюбленішою спортсменці серед уболівальників.

      Проголосувати за нашу співвітчизницю може кожен бажаючий на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), пройшовши за цим посиланням. Ім'я переможниці буде оголошено в п'ятницю, 7 грудня.

      Читайте також: Світоліна зізналася, скільки грошей витрачає на свою команду в рік

      Зазначимо, що в минулому році українка також брала участь в голосуванні, а перше місце посіла Сімона Халеп. До цього протягом шести років поспіль перемогу в даній номінації святкувала Агнешка Радванська.

      Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      сьогодні , 12:32 Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      Олександра Дрік
      Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      сьогодні , 12:25 Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      Блог Соцмережі 50
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сьогодні , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Блог Соцмережі 1114
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 грудня , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 5898
      Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      3 грудня , 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      1394
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук