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      Світоліна претендує на ще одну престижну нагороду

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      Еліна Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня
      Еліна Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня

      Еліна Світоліна претендує на звання кращої тенісистки жовтня. Її конкурентками будуть Слоан Стівенс, Каролін Возняцкі, а також Аріна Соболенко.

      Голосування по цій номінації завершиться 8 листопада. Переможниця буде оголошена 9 листопада. Також будуть визначені прорив місяця і найкращий удар жовтня.

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      Раніше зіркова українка потрапляла в число номінанток на це звання в січні і лютому 2018 року.

      Нагадаємо, що у січні і травні 2018 року найкращою тенісисткою була названа представниця Румунії Сімона Халеп, в лютому і червні – чешка Петра Квітова, в березні і серпні – японка Наомі Осака, в квітні – чешка Кароліна Плішкова, в липні – німкеня Анжеліка Кербер, у вересні – Аріна Соболенко з Білорусі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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