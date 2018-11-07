Світоліна претендує на ще одну престижну нагороду

Еліна Світоліна претендує на звання кращої тенісистки жовтня. Її конкурентками будуть Слоан Стівенс, Каролін Возняцкі, а також Аріна Соболенко.

Голосування по цій номінації завершиться 8 листопада. Переможниця буде оголошена 9 листопада. Також будуть визначені прорив місяця і найкращий удар жовтня.

Читайте також: Еліна Світоліна стала заслуженим майстром спорту України

Раніше зіркова українка потрапляла в число номінанток на це звання в січні і лютому 2018 року.

Нагадаємо, що у січні і травні 2018 року найкращою тенісисткою була названа представниця Румунії Сімона Халеп, в лютому і червні – чешка Петра Квітова, в березні і серпні – японка Наомі Осака, в квітні – чешка Кароліна Плішкова, в липні – німкеня Анжеліка Кербер, у вересні – Аріна Соболенко з Білорусі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24