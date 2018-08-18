13:29
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
  • вівторок
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін показав росіянам "своє оте". Мистецтво вибору
Вєсті Кремля
22:00, 17 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, 17 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Світоліна та Цуренко поступилися у чвертьфіналі турніру в Цинциннаті

53 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото із соцмереж

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко не зуміли подолати стадію 1/4 фіналу турніру в американському Цинциннаті з призовим фондом у 2,875 мільйона доларів.

Світоліна свій матч проти Кікі Бертенс з Нідерландів розпочала доволі успішно. Після п’яти геймів українка була попереду 4:1. Але після того її суперниця зуміла цілковито переломити хід поєдинку, вигравши п’ять геймів поспіль.

Читайте також: Український тенісист Долгополов кардинально змінив імідж вперше за 15 років: фото

Вирівняла становище Світоліна на початку другого сету. Однак цього разу після рахунку 2:2 вона програла три гейми поспіль. Однак у восьмому геймі не дала суперниці реалізувати матч-пойнт на її суперниці. Та Бертенс це зробила вже у наступному геймі на подачі Світоліної, вигравши сет і матч загалом з першої спроби.

Еліна Світоліна – Кікі Бертенс 0:2 (4:6, 3:6)

Значно сильніша суперниця випала у чвертьфіналі іншій українці Лесі Цуренко. Їй протистояла перша ракетка світу румунка Сімона Халеп.

Попри це, саме Цуренко у першому сеті повела з рахунком 4:1. А у шостому геймі чотири рази могла реалізувати брейк-пойнт. Та все ж таки румунка виграла цей гейм. А потім і дев’ять наступних поспіль. При цьому другий сет тривав лише 29 хвилин. Цуренко змогла виграти лише

Леся Цуренко – Сімона Халеп 0:2 (4:6, 1:6)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сьогодні, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
сьогодні, 10:02 Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих
Ірина Вихрущ
Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
сьогодні, 08:38 Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
Ольга Черненко
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
17 серпня, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
17 серпня, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Федерер і Джоковіч пробилися до півфіналу Shanghai Masters
 12 жовтня 2012 , 19:08
Екс-нападник збірної Німеччини: В Росії на трибунах сидять люди, в яких нема нічого в голові
 1 жовтня 2014 , 07:27
Луганці вирвали очки з лап "ведмедів". "Говерла" - "Зоря" - 1:2
 25 квітня 2015 , 16:11
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук