Світоліна та Цуренко поступилися у чвертьфіналі турніру в Цинциннаті

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко не зуміли подолати стадію 1/4 фіналу турніру в американському Цинциннаті з призовим фондом у 2,875 мільйона доларів.

Світоліна свій матч проти Кікі Бертенс з Нідерландів розпочала доволі успішно. Після п’яти геймів українка була попереду 4:1. Але після того її суперниця зуміла цілковито переломити хід поєдинку, вигравши п’ять геймів поспіль.

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Вирівняла становище Світоліна на початку другого сету. Однак цього разу після рахунку 2:2 вона програла три гейми поспіль. Однак у восьмому геймі не дала суперниці реалізувати матч-пойнт на її суперниці. Та Бертенс це зробила вже у наступному геймі на подачі Світоліної, вигравши сет і матч загалом з першої спроби.

Еліна Світоліна – Кікі Бертенс 0:2 (4:6, 3:6)

Значно сильніша суперниця випала у чвертьфіналі іншій українці Лесі Цуренко. Їй протистояла перша ракетка світу румунка Сімона Халеп.

Попри це, саме Цуренко у першому сеті повела з рахунком 4:1. А у шостому геймі чотири рази могла реалізувати брейк-пойнт. Та все ж таки румунка виграла цей гейм. А потім і дев’ять наступних поспіль. При цьому другий сет тривав лише 29 хвилин. Цуренко змогла виграти лише

Леся Цуренко – Сімона Халеп 0:2 (4:6, 1:6)

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