16:10
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Світоліна в компанії сотні болбоїв ефектно запустила м'ячі в небо: відео

      668 Читать новость на русском
      Світоліна в компанії сотні болбоїв ефектно запустила м'ячі в небо
      Світоліна в компанії сотні болбоїв ефектно запустила м'ячі в небо / Getty Images

      Перша ракетка України Еліна Світоліна провела зустріч з болбоями, які будуть працювати на матчах Australian Open – першому в цьому році турнірі серії Grand Slam.

      Всього на зустрічі з українкою було 360 хлопчиків і дівчаток, які представляють різні країни світу.

      Читайте також: Один з найпрестижніших тенісних турнірів докорінно змінить правила

      "Я сама колись подавала м'ячі Енді Маррею, коли була юною і пам'ятаю, що трохи нервувала в той момент, але, з іншого боку, це було дуже захопливо. Болбої роблять чудову роботу й ми, гравці, цінуємо їх за це", – розповіла Світоліна.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @elisvitolina - meet the 360 #AusOpen #vegemiteballkids from across Australia, India, China, Korea and France.

      Допис, поширений Australian Open (@australianopen)

       

       

      Світоліна поспілкувалася з болбоями й разом з ними випустила в повітря тенісні м'ячі.

      Нагадаємо, що четверо українських тенісисток потрапили в основну сітку Australian Open за рейтингом. Це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова. Перший в цьому році турнір серії Grand Slam стартує 14 січня, кваліфікація розпочинається 8 січня.

      Теги: Спорт Australian Open Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 13:46 Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 9164
      Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      сьогодні , 12:02 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      19177
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 10:01 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      127299
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 722
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 січня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3230
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Блохін: Футболісти більше думають про Євро-2012, ніж про преміальні
      8 червня 2012 , 08:45
      NASCAR: Кайл Буш вирвав перемогу на останньому колі
       26 березня 2013 , 09:57
      UFI поверне українцям гроші за квитки
       28 вересня 2013 , 14:15
      Конте тричі чемпіон - Зідана чекають на заміну
       12 травня 2014 , 13:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук