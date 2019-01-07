Світоліна в компанії сотні болбоїв ефектно запустила м'ячі в небо: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела зустріч з болбоями, які будуть працювати на матчах Australian Open – першому в цьому році турнірі серії Grand Slam.

Всього на зустрічі з українкою було 360 хлопчиків і дівчаток, які представляють різні країни світу.

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"Я сама колись подавала м'ячі Енді Маррею, коли була юною і пам'ятаю, що трохи нервувала в той момент, але, з іншого боку, це було дуже захопливо. Болбої роблять чудову роботу й ми, гравці, цінуємо їх за це", – розповіла Світоліна.

Світоліна поспілкувалася з болбоями й разом з ними випустила в повітря тенісні м'ячі.

Нагадаємо, що четверо українських тенісисток потрапили в основну сітку Australian Open за рейтингом. Це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова. Перший в цьому році турнір серії Grand Slam стартує 14 січня, кваліфікація розпочинається 8 січня.