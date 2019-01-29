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      Світоліна відповіла на звинувачення Федерації тенісу України

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      Світоліна відповіла на звинувачення Федерації тенісу України
      Світоліна відповіла на звинувачення Федерації тенісу України / GETTY IMAGES

      Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна відповіла Федерації тенісу, яка звинуватила тенісистку в тому, що та не хоче виступати за збірну України через начебто низькі фінансові умови. Еліна заявила, що фінансові питання не були ключовим моментом в питанні її виступу за збірну.

      Світоліній ще мінімум тиждень не рекомендовано тренуватися.

      Читайте також: Світоліна пояснила, чому відмовилася грати за збірну України

      "З подивом прочитала заяву ФТУ про те, що не зіграю в Польщі через гроші. Безумовно, з боку мого агента були переговори з представниками збірної і це стандартна світова практика, але фінанси не були і не могли бути ключовим моментом в питанні виступу за збірну. На жаль ФТУ сфокусувавшись на фінансовому питанні, мабуть, не почула інформацію про мою травму", – заявила Еліна.

      "Останні три матчі в Мельбурні далися мені дуже складно через травму і ми дуже довго зважували всі за і проти моєї участі в Кубку Федерації, але поради лікарів були однозначними. Вихід на корт в Польщі може посилити пошкодження і вкрай негативно позначитися на подальшому сезоні. Ще мінімум тиждень мені не рекомендовано тренуватися. Мені дуже шкода, що я не зможу допомогти команді в Польщі, але я прошу поважати моє рішення і не робити на цій ситуації зайвий піар", – зазначила тенісистка.

      У Федерації тенісу України вважають, що головною причиною відмови тенісистки їхати на турнір є фінансові умови агента Світоліної Стефана Гурова. Також не зіграє з Польщею Даяна Ястремська.

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      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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