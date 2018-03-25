Світоліна здолала друге коло Miami Open

Українка Еліна Світоліна в 1/16 фіналу турніру в Miami Open здолала 26-ту ракетку світу Дар'ю Гаврилову.

У першому сеті українка поступилася 4:6, але далі взяла ситуацію в свої руки – 6:0, 6:1.

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В 1/8 фіналу українка зіграє 20-ю ракеткою світу з Австралії Ешлі Барті.

У попередньому матчі Світоліна перемогла чемпіонку Індіан-Уеллсу Наомі Осака.