Світоліна знялася в рекламі Nike для видання Vogue: фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна прийняла участь у фотосесії для реклами Nike, яка вийде у журналі Vogue.

Фото з фотосесії українська тенісистка виклала у своєму Instagram.

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Також перед тим Світоліна виклала фотографії для реклами Nike для українського ринку.

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