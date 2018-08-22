Світоліна знялася в рекламі Nike для видання Vogue: фото
Українська тенісистка Еліна Світоліна прийняла участь у фотосесії для реклами Nike, яка вийде у журналі Vogue.
Фото з фотосесії українська тенісистка виклала у своєму Instagram.
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Також перед тим Світоліна виклала фотографії для реклами Nike для українського ринку.
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Джерело: 24 Канал
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