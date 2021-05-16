Світом прокотилась хвиля антиізраїльських протестів: не обійшлося без сутичок – фото, відео

У низці країн світу 15 травня відбулись акції на підтримку Палестини. Зокрема, мітинг відбулись у Франції, Великій Британії, США, Нідерландах тощо.

Масштабний протест відбувся у Парижі. Люди прямували ходою, скандуючи гасла на підтримку палестинців.

Важливо Ескалація між Ізраїлем та Палестиною: все, що відомо про конфлікт

Спалахнули сутички

Демонстрація у Парижі переросла у сутички з правоохоронцями. Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати мітингувальників.

Інші акції протесту

Мітинги також відбулись біля посольства Ізраїлю у Лондоні, у Мадриді та Нью-Йорку. Люди приходили із плакатами та палестинськими прапорами. Відзначимо, що ледь не усі протестувальники були у захисних масках.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: що відомо