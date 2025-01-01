"Мир – це не покора агресору": що світові лідери сказали про Україну у новорічних зверненнях
Світові лідери привітали своїх громадян з Новим 2025 роком. У своїх новорічних зверненнях президенти європейських країн також згадали про Україну та війну.
Ключові тези з привітань політиків зібрав 24 Канал. Зазначається, що про війну в Україні говорили зокрема президенти Франції, Італії, Польщі та Туреччини.
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Що світові лідери казали про війну
Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні заявив, що війна в Україні безпосередньо стосується його країни.
Війни в Україні та на Близькому Сході – це не віддалені конфлікти. Вони стосуються нас безпосередньо і загрожують нашій безпеці, нашій єдності та нашій економіці,
– сказав він.
Він також наголосив, що Європа більше не може делегувати свою безпеку і оборону іншим державам, а Франція повинна продовжувати інвестувати у військове переозброєння, щоб гарантувати власний суверенітет.
Президент Італії Серджіо Маттарелла у привітанні також сказав про важливість закінчення війн. За його словами, мир в Україні, а також на Близькому Сході ще не був настільки нагальним та гостро необхідним, як зараз.
Мир – це не покора агресору,
– наголосив політик.
Серджіо Маттарелла додав, що зростання витрат на озброєння, викликане у світі агресією Росії проти України, сягнуло цього року рекордної цифри у 2,443 мільярда доларів.
Президент Польщі Анджей Дуда у своєму зверненні до громадян заявив, що війна в Україні не може завершитися перемогою Росії. Політик наголосив, що потрібен справедливий мир, який унеможливить виникнення ще більшого конфлікту в майбутньому.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна, що точиться за нашим східним кордоном, має абсолютно вирішальне значення для нашої безпеки. Наша позиція постійна і незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії,
– йдеться у зверненні.
Окремо Дуда підкреслив, що безпека Польщі базується на двох стовпах: сильній і сучасній армії та силі альянсів.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у новорічному привітанні заявив, що Стамбул розраховує на справедливий мир наступного року.
Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром,
– сказав Ердоган.
Він також відзначив, що сподівається на початок "нової ери" на півночі.
До слова, у своєму новорічному зверненні Володимир Зеленський звернувся до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Президент України пообіцяв звільнити ці регіони від росіян.