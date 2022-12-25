"Ми з тобою, Україно": як світові лідери у різдвяних привітаннях згадували про нас

Цивілізовані держави святу продовжують нас підтримувати у боротьбі з російською агресією, зокрема під час різдвяних свят. Президенти, прем'єр-міністри та навіть королі багатьох країн не забули про Україну у своїх святкових привітаннях.

У різдвяний час потрібно не забувати робити добро та – про тих, хто немає можливості відзначати народження Христа вдома. Власне, Ріші Сунак та інші світові лідери вирішили підтримати українців у цей важкий період для нашої держави. Читайте більше у матеріалі 24 Каналу.

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Велика Британія: зворушливе відео від Сунака

Напередодні 25 грудня – тобто Різдва Христового за Григоріанським календарем – глава британського правління опублікував зворушливе відео на підтримку України.

Цього Різдва ми з тобою, Україно,

– написав Сунак.

На ролику видно двох дівчат – одна з України, а інша – Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але дівчинка з нашої держави щодня чує сигнали повітряної тривоги.

США: допомога онкохворим дітям з України

Дружина президента Сполучених Штатів Америки у своєму святковому різдвяному дописі вирішила згадати про те, як після початку повномасштабного вторгнення спеціалізована клініка Святого Юди приймала українських онкохворих дітей.

Невдовзі після того, як вони прибули, я пішла до клініки Сент-Джуд, щоб привітати цих витривалих дітей та їхні родини. Цього Різдва ми з Джо думаємо про ці сім’ї,

– зазначила вона.

Німеччина: привітання від Штайнмаєра

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму різдвяному зверненні заявив, що німці повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу. Глава держави зазначив, що найбільше бажання Німеччини цього року – щоб знову настав мир.

Це має бути справедливий мир, який не заохочує захоплення земель і не залишає народ України віч-на-віч зі свавіллям і насильством окупантів,

– наголосив президент.



Президент ФРН Штайнмаєр / Світлина Associated Press

Бельгія: король згадав про Україну у привітанні

Король Бельгії Філіп у зверненні заакцентував на невинних жертвах серед українців під час цієї війни та подякував своїм співгромадянам за допомогу біженцям. він констатував, що цей конфлікт нагадує європейцям про минуле, "яке, як ми думали, пішло назавжди".

Вочевидь, мав він на увазі Другу світову війну. Окрім того, монарх наголосив, що українці борються за ті ж самі ідеали свободи, за які в минулому боролися самі бельгійці.

Привітання короля Бельгії: дивіться відео

Ватикан: Папа думає про дітей, які постраждали від війни

Папа Римський Франциск сказав, що переживає за дітей, яких пожирає війна, бідність і несправедливість. Він наголосив, що засуджує звірства та неспровоковану агресію. Хоча й він не згадав про Україну, але очевидно, що про неї йшлося.

Польща: Дуда вважає, що "мир у серцях" здолає усі труднощі

Президент Польщі Анджей Дуда у короткому привітанні побажав у ці святкові дні миру "у світі та біля наших кордонів". Водночас він підкреслив, що насамперед "мир у серцях" повинен допомогти здолати всі труднощі.

Литва, Латвія та Естонія: держави підтримуватимуть Україну

Президент Литви Гітанас Науседа, вітаючи з Різдвом у твітері, також закцентував на потребі у мирі.

Давайте всі разом побажаємо, щоб мир прийшов у кожну країну і кожен дім. Ніколи не переставаймо вірити в чудо Різдва. Нехай сьогодні ввечері віра і надія наповнять ваші серця. Щасливого Різдва,

– написав він.

Президент Латвії Егілс Левітс опублікував допис, в якому разом із Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом створює окопні свічки.

Під час Різдва українці воюватимуть в окопах... Це моральна підтримка і підтвердження того, що ми продовжуємо і будемо підтримувати Україну до її перемоги,

– йдеться у дописі.

Іспанія: монарх закликав турбуватись про біженців

Король Іспанії Філіп VI у зверненні наголосив на тому, що потрібно продовжити підтримку українських біженців.

Ми віддані підтримці українських біженців. Війна біля кордонів наших європейських партнерів і союзників, а отже, близько до нас, тому вона торкається не лише України. Війна має глобальне значення,

– сказав він.

Окрім того, Філіп VI заявив, що війна, як і наслідки пандемії коронавірусу, глибоко впливають на економіку.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський також звернувся до людей напередодні Різдва. За його словами, усі ми загадуємо цього року одне бажання, яке точно збудеться.