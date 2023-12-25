Україна отримала 1,34 мільярда доларів від Світового банку: чи підуть ці гроші на оборону

Держбюджет України отримав 1,34 мільярда доларів США. У Міністерстві фінансів України розповіли про отримання шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Peace in Ukraine".

У червні 2023 року США вже надавали грант Україні на забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни у рамках проєкту Світового банку "Peace in Ukraine". Сума гранту складала 1, 25 мільярда доларів.

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Куди ці кошти спрямують

Україна отримала 1,34 мільярда доларів США на підтримку соціальної сфери. Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 мільярда доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні під гарантії Уряду Японії.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій,

– йдеться в повідомленні Мінфіну.

Шосте додаткове фінансування проєкту "Peace in Ukraine" містить також і грантову складову.

До нього належить 190 мільйонів доларів від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, а також 20 мільйонів доларів від Уряду Швейцарії. Крім того, мовиться про надання 50 мільйонів доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки.

Водночас Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни.

Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Марченко також висловив свою вдячність партнерам.

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