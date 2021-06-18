Свобода й демократія, – Остальцев назвав 4 причини для вступу України в НАТО

Принципи, які поділяють усі члени НАТО, дуже близькі всьому вільному світові. Тільки не Росії, звичайно, адже ця країна є прямим нащадком тоталітаризму та диктатури.

Таку думку висловив Леонід Остальцев у своєму відеоблозі VETERANO. Він також назавав причини, чому Україні варто прагнути вступити в Альянс.

Більше тут Принципи, далекі від диктатури Росії: чому Україні треба вступити в НАТО

Причини вступу в НАТО

1. Головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи й безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів.

2. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні.

Свобода й демократія – саме те, що нам потрібно й те, чого боїться чимала частина нашого суспільства,

– вважає Остальцев.

Адже, як він додав, примітивні принципи "совка" набагато простіші, вони просто кажуть, що робити. Свобода – це насамперед відповідальність.

3. Усі без винятку країни-члени Альянсу є економічно розвиненими та такими, де людина, її свобода та можливості для розвитку – це першочергові засади та фундаментальні цінності.

4. Корупція дуже низькому рівні, бо влада працює в інтересах громадян і гроші платників податків використовують прозоро й максимально доцільно.

"Якщо підсумувати все про Північноатлантичний альянс, то можу сказати, що вступ до НАТО – це надважливий крок для зростання України у світовому масштабі", – наголосив Остальцев.

Дивіться відеоблог VETERANO за 18 червня: