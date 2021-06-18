Свобода й демократія, – Остальцев назвав 4 причини для вступу України в НАТО

Принципи, які поділяють усі члени НАТО, дуже близькі всьому вільному світові. Тільки не Росії, звичайно, адже ця країна є прямим нащадком тоталітаризму та диктатури.
Таку думку висловив Леонід Остальцев у своєму відеоблозі VETERANO. Він також назавав причини, чому Україні варто прагнути вступити в Альянс.
Більше тут Принципи, далекі від диктатури Росії: чому Україні треба вступити в НАТО
Причини вступу в НАТО
1. Головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи й безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів.
2. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та мирного розв'язання суперечок та підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні.
Свобода й демократія – саме те, що нам потрібно й те, чого боїться чимала частина нашого суспільства,
– вважає Остальцев.
Адже, як він додав, примітивні принципи "совка" набагато простіші, вони просто кажуть, що робити. Свобода – це насамперед відповідальність.
3. Усі без винятку країни-члени Альянсу є економічно розвиненими та такими, де людина, її свобода та можливості для розвитку – це першочергові засади та фундаментальні цінності.
4. Корупція дуже низькому рівні, бо влада працює в інтересах громадян і гроші платників податків використовують прозоро й максимально доцільно.
"Якщо підсумувати все про Північноатлантичний альянс, то можу сказати, що вступ до НАТО – це надважливий крок для зростання України у світовому масштабі", – наголосив Остальцев.
Дивіться відеоблог VETERANO за 18 червня:
Членство України в НАТО і ЄС: головне
- Україна не є членом НАТО, попри це раніше вона отримала статус учасниці Програми розширених можливостей.
- Він 29 травня 2021 року у нас є оновлений пакет Цілей партнерства Альянсу.
- У Зеленського заявили, що наступний етап – надання Плану дій щодо членства.
- Водночас лідери країн НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року про намір у майбутньому прийняти до свого складу Україну. Однак для цього Київ повинен зосередитися на реформах.
- За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, наша держава має всі шанси, аби долучитися до організації.