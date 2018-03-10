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"Свобода" відреагувала на побиття свого представника Левченка

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Юрій Левченко під час мітингу проти незаконної забудови
Юрій Левченко під час мітингу проти незаконної забудови / Прес-служба ВО "Свобода"

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" стверджує, що позафракційного парламентаря Юрія Левченка та депутата Київради Святослава Кутняка, які є членами цієї політсили, під час акції протесту проти незаконної забудови жорстоко побили тітушки, найняті КП "Благоустрій".

Як наголошується на офіційному сайті "Свободи", внаслідок сутичок пошкоджень також зазнали багато місцевих жителів, а сам Левченко втратив свідомість. Крім того, як переконує об’єднання, у політика зламано ніс і діагностовано численні забої обличчя. Зазначається, що усіх потерпілих госпіталізовано.

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"Показово, що присутні на акції працівники поліції, замість захистити киян від тітушок, демонстративно відійшли в бік під час силового протистояння. На неодноразові вимоги народного депутата припинити побоїще ці прислужники забудовників у поліційній формі відповідали відмовою", — зауважили представники "Свободи".

Відтак, політсила у зв’язку з нападом оприлюднила низку вимог.

Ми вимагаємо від міського голови Києва Віталія Кличка негайно скликати позачергове засідання Київської міської ради та провести розслідування діяльності керівництва КП "Благоустрій", від прокурора Києва Романа Говди порушити кримінальне провадження за фактом побиття людей і злочинної бездіяльності керівництва ГУ МВС у Києві та працівників правоохоронних органів, які були присутніми на акції протесту та допустили скоєння злочину. Запам'ятайте, втекти від справедливого суду не зможе ніхто з вас! Вас не врятують ані гроші, ані зв'язки, ані депутатські мандати. Всіх причетних до злочину має бути негайно заарештовано. Попереджаємо правоохоронців та суддів: на гальмах спустити цю справу не вдасться!
— підкреслили в об’єднані.

Нагадаємо, уранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.

Натомість у поліції стверджують інше. Правоохоронці, зокрема, наголошують, що до місця демонтажу гаражів, який проводили працівники благоустрою, прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, і намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю, у результаті чого виникла сутичка.

Теги: Новини України Новини Києва Сутички Тітушки Левченко Юрій Володимирович ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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