"Свобода" займається кампанією мера Львова, а не президента, – Садовий про Кошулинського
Рішення "Свободи" виставити кандидатом у президенти не лідера партії Олега Тягнибока, а людину другого плану – Руслана Кошулинського базується на тому, що свободівцям треба мати свого кандидата на виборах міського голови Львова.
Про це розповів мер Львова, кандидат у президенти України Андрій Садовий в інтерв'ю "Главкому".
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Кошулинський брав участь у виборах міського голови Львова у 2015 році. Тоді він у другому турі поступився Андрію Садовому, набравши лише 36,86% голосів львів'ян.
Для них (Свободи, – 24 канал) сьогодні є важливим мати кандидата на вибори мера Львова. Оскільки Руслан Кошулинський брав участь у виборах мера минулого разу, вони знов його будуть виставляти. Тому вони займаються виборчою компанією мера, а не президента,
– пояснив Садовий.
Він також нагадав, що є міським головою третю каденцію і нагадав, що не піде на вибори четвертий раз. Наразі Садовий балотується у президенти України.
"Я маю намір перемагати на виборах президента. Вибори для цього і організовуються, щоб змінювати рейтинги. Це коли штиль, тоді нічого не міняється. А вибори – це шторм", – зауважив він.
Що відомо про похід Кошулинського у президенти? Руслана Кошулинського на президентські вибори висунуло ВО "Свобода". Його кандидатуру також підтримали Конгрес українських націоналістів, "Правий сектор", рух "С14" та Організація українських націоналістів.
Відповідно до даних соціологічних компаній "Социс"; КМІС і Центр Разумкова, Кошулинський займає 12 місце в президентському рейтингу, адже свій голос на виборах за нього готові віддати 0,8% українців.
Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.
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