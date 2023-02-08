Встановили своєрідний рекорд, – Жданов розповів про успіх українських захисників
Останніми днями українські військові набрали потужний темп зі знищення окупантів. Всього за 5 – 6 лютого вони вибили з поля бою сукупно практично танковий батальйон ворога.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, упродовж 5 та 6 лютого українські військові знищили аж 25 танків противника, що можна порівняти практично з танковим батальйоном. Це – своєрідний рекорд.
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Можемо суттєво виснажити окупантів
Як наголосив Жданов, також 5 та 6 лютого Сили оборони знищили аж 1900 російських загарбників. Якщо такі темпи ліквідації загарбників триватимуть і надалі, то боєздатність окупантів суттєво знизиться.
Якщо будемо витримувати темпи знищення окупантів в 1000 на день, то за пару місяців вийдемо на хороший результат в плані зниження боєздатності російського угруповання на території України,
– зауважив Жданов.
Певні підтвердження таких великих втрат можна побачити у повідомлення від української розвідки. Там стверджують, що в російського командування в Луганській області виникла несподівана проблема – вони не мають куди дівати трупи окупантів.
Жданов розповів про успіхи українських військових: дивіться відео
Саме тому в окупованому Новопскові росіяни будують стаціонарний крематорій. Там спалюватимуть тіла російських загарбників.
Якби вони все це везли в Росію, то там були б повні вантажівки з тілами. А по Росії пішла б хвиля розсилок цих "бандеролей". Ймовірно, командування росіян не може цього допустити. Бо це може спричинити соціальну напругу в суспільстві,
– зазначив Жданов.
Свіжі втрати російських загарбників
- Окупанти продовжують втрачати величезну кількість військових на війні проти України. Упродовж минулої доби, 7 лютого, Сили оборони знищили ще 910 російських загарбників.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 134 100 окупантів. Сюди не входять дані щодо поранених загарбників.
- Також окупанти вже втратили 3253 танки, 6458 бойових броньованих машин, 2236 артилерійських систем, 461 реактивну систему залпового вогню, 228 засобів ППО, 295 літаків, 285 гелікоптерів, 1961 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 211 одиниць спеціальної техніки тощо.