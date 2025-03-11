"Свою готовність повинні показати в Росії": Зеленський підбив підсумки переговорів у Джидді

У Саудівській Аравії відбулася зустріч між делегаціями України та США. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки за її результатами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Як Зеленський прокоментував переговори у Саудівській Аравії

Зеленський розповів, що отримав доповідь української делегації про зустріч з командою США в Саудівській Аравії.

Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених,

– зазначив президент.

Він додав, що американська делегація розуміє аргументи України та сприймає пропозиції української сторони.

Окремо Зеленський подякував президенту США Дональду Трампа за конструктивність розмови обох делегацій.

Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд.

І сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що США мають переконати Росію піти на цей крок. Зеленський також зазначив, що коли "рускіє" погодяться – тоді тиша почне працювати.

"Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди", – резюмував президент України.