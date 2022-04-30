Священник московського патріархату на Харківщині підтримував окупантів

У Харківській обласній прокуратурі повідомили про підозру служителю храму, який виправдовував агресію Росії щодо України.

Згідно з інформацією, служителю храму була повідомлена підозра за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської проти України.

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Завдяки досудовому розслідуванню змогли встановити, що служитель храму у Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, які виправдовували збройну агресію Росії. Зазначається, що ще рік тому цей храм підпорядковувався московському патріархату.



Служитель храму / Фото Харківська обласна прокуратура​

"Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування", – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Московський патріархат в Україні

Нещодавно до парламенту внесли законопроєкт про заборону УПЦ московського патріархату в Україні. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що наразі це рішення може розколоти суспільство.

В Україні треба провести тотальну дерусифікацію в усіх сферах. Зокрема, попівські ряси московського патріархату мають зникнути з нашої території. Про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

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