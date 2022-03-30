Священник ПЦУ, якого в Херсоні викрали окупанти, вже на волі

Опівдні 30 березня стало відомо, що окупанти викрали священника ПЦУ Сергія Чудиновича. Інформацію підтвердили віряни його храму.

Першою про викрадення розповіла Ярослава Мищенко. Журналістка зазначила, що сьогодні о сьомій ранку "міліція" вивезла отця у невідомому напрямку.

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За словами Мищенко, отець Чудинович відрізнявся проукраїнською позицією. У Херсоні в нього була дуже людяна парафія, де всі допомагали один одному ліками та продуктами. Крім того, перед його храмом, навіть в період тимчасової окупації, висить український прапор.

Священник вийшов на зв'язок

Об 19:56 на сторінці Сергіч Чудиновича з'явився новий пост:

Мене щойно відпустили. Усім хто молився за мене, дякую!,

– написав він.

Інформацію підтвердила й Мищенко, яка оновила початкову публікацію.

UPD Дорогі друзі. О. Сергій написав, що його звільнено. Дякую за молитви та розголос,

– йдеться в доповненні.

Зверніть увагу: через війну в Україні нарешті вирішили заборонити російську церкву, зокрема УПЦ Московського патріархату. Депутати вважають, що це потрібно було зробити давно, бо деякі священники є агентурою ворога.

До теми – Митрополит про заборону Московського патріархату, втечу до ПЦУ