Священник ПЦУ, якого в Херсоні викрали окупанти, вже на волі
Джерело:фейсбук Сергія Чудиновича
Опівдні 30 березня стало відомо, що окупанти викрали священника ПЦУ Сергія Чудиновича. Інформацію підтвердили віряни його храму.
Першою про викрадення розповіла Ярослава Мищенко. Журналістка зазначила, що сьогодні о сьомій ранку "міліція" вивезла отця у невідомому напрямку.
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За словами Мищенко, отець Чудинович відрізнявся проукраїнською позицією. У Херсоні в нього була дуже людяна парафія, де всі допомагали один одному ліками та продуктами. Крім того, перед його храмом, навіть в період тимчасової окупації, висить український прапор.
Священник вийшов на зв'язок
Об 19:56 на сторінці Сергіч Чудиновича з'явився новий пост:
Мене щойно відпустили. Усім хто молився за мене, дякую!,
– написав він.
Інформацію підтвердила й Мищенко, яка оновила початкову публікацію.
UPD Дорогі друзі. О. Сергій написав, що його звільнено. Дякую за молитви та розголос,
– йдеться в доповненні.
Зверніть увагу: через війну в Україні нарешті вирішили заборонити російську церкву, зокрема УПЦ Московського патріархату. Депутати вважають, що це потрібно було зробити давно, бо деякі священники є агентурою ворога.
До теми – Митрополит про заборону Московського патріархату, втечу до ПЦУ