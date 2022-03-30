Священник ПЦУ, якого в Херсоні викрали окупанти, вже на волі

30 березня 2022 , 20:50
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Джерело:

фейсбук Сергія Чудиновича

Опівдні 30 березня стало відомо, що окупанти викрали священника ПЦУ Сергія Чудиновича. Інформацію підтвердили віряни його храму.

Першою про викрадення розповіла Ярослава Мищенко. Журналістка зазначила, що сьогодні о сьомій ранку "міліція" вивезла отця у невідомому напрямку.

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За словами Мищенко, отець Чудинович відрізнявся проукраїнською позицією. У Херсоні в нього була дуже людяна парафія, де всі допомагали один одному ліками та продуктами. Крім того, перед його храмом, навіть в період тимчасової окупації, висить український прапор.

Священник вийшов на зв'язок 

Об 19:56 на сторінці Сергіч Чудиновича з'явився новий пост:

Мене щойно відпустили. Усім хто молився за мене, дякую!,
– написав він. 

Інформацію підтвердила й Мищенко, яка оновила початкову публікацію.

UPD Дорогі друзі. О. Сергій написав, що його звільнено. Дякую за молитви та розголос,
– йдеться в доповненні. 

Зверніть увагу: через війну в Україні нарешті вирішили заборонити російську церкву, зокрема УПЦ Московського патріархату. Депутати вважають, що це потрібно було зробити давно, бо деякі священники є агентурою ворога.

До теми – Митрополит про заборону Московського патріархату, втечу до ПЦУ

 

Автор: Юлія Бабич