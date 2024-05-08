"Найголовніші переможці" Другої світової війни: кого Росія запросила на парад "побєдобєсія"

Росіяни готуються до "побєдобєсія", яке відбудеться 9 травня. Відомо, що Кремль запросив представників Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану.

На парад у Москву мали б бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак там будуть країни, які не брали там участі. Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Дуже смішний вигляд має майбутня участь представників Лаосу. Мабуть, як одної "з головних країн, яка перемогла" у Другій світовій війні. Ще якісь держави, які не були помічені в антигітлерівській коаліції", – підкреслив він.

Власної техніки на параді не буде

Ігор Яковенко припустив, що завдання параду полягає у тому, щоб продемонструвати військовий потенціал Росії. Однак, найімовірніше, жодної власної техніки на цьому "побєдобєсії" не буде.

Будь-яке скупчення військової техніки – це законна ціль для українських дронів, артилерії. Саме тому скасували парад у низці прифронтових міст. Тому цей парад чи буде якимось значним заходом,

– наголосив опозиціонер.

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