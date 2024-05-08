"Найголовніші переможці" Другої світової війни: кого Росія запросила на парад "побєдобєсія"
Росіяни готуються до "побєдобєсія", яке відбудеться 9 травня. Відомо, що Кремль запросив представників Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану.
На парад у Москву мали б бути запрошені держави, які склали основу антигітлерівської коаліції, однак там будуть країни, які не брали там участі. Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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"Дуже смішний вигляд має майбутня участь представників Лаосу. Мабуть, як одної "з головних країн, яка перемогла" у Другій світовій війні. Ще якісь держави, які не були помічені в антигітлерівській коаліції", – підкреслив він.
Власної техніки на параді не буде
Ігор Яковенко припустив, що завдання параду полягає у тому, щоб продемонструвати військовий потенціал Росії. Однак, найімовірніше, жодної власної техніки на цьому "побєдобєсії" не буде.
Будь-яке скупчення військової техніки – це законна ціль для українських дронів, артилерії. Саме тому скасували парад у низці прифронтових міст. Тому цей парад чи буде якимось значним заходом,
– наголосив опозиціонер.
Плани Росії на 9 травня: головне
- У багатьох регіонах Росії скасували рух "безсмертний полк", який проводиться 9 травня. Перша заступниця голови комітету держдуми Росії з праці, соціальної політики та справ ветеранів Єлєна Цунаєва стверджує, що захід у Москві скасували нібито через "загрози громадській безпеці". Також захід скасували у Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.
- Крім того, на тимчасово окупованих територіях скасували святкування "побєдобесія". Зокрема, гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що на території півострова не проводитимуть заходи до 9 травня.
- У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни ставлять театральні постанови та залучають сильну пропаганду в інформаційному просторі. Зокрема, щодо дітей. У школах міста повинні розпочатись "Розмови про важливе".
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що у період "дня побєди" Росія робитиме все те ж саме, що й вчора, сьогодні й завтра – максимально цинічно атакувати Україну та цивільне населення. Ворог намагатиметься для своєї пропаганди показати якусь картинку. Тому треба бути обережними й в ці дні, й в будь-які інші.