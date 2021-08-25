Святкування закінчилось трагічно: в Росії від отруєння невідомим алкоголем загинуло 5 людей
Джерело:24 канал
В Карелії, яка розташована в Росії, люди отруїлись невідомим алкоголем. Внаслідок інциденту загинуло 5 осіб.
Жертв могло бути ще більше. Але лікарі надали необхідну медичну допомогу та змогли врятувати кілька людей. Про це мовиться в російських виданнях.
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Наразі троє постраждалих залишаються у стаціонарах. Відомо, що їхній стан задовільний.
Що відомо про отруєння
Бригада будівельників з Білорусі 21 серпня відпочивала в селі Авдіїве. Бригадир приніс алкоголь, який мав невідоме походження та вирішив пригостити земляків.
Вже наступного дня всім чоловікам стало погано. Один з робітників помер наступного ранку після вечірки. Інших терміново госпіталізували до найближчої лікарні. Алкоголь був таким отруйним, що 5 чоловіків не вдалось врятувати.Відзначимо! Слідчий комітет 23 серпня порушив кримінальну справу. Правоохоронці шукають виробників небезпечного алкоголю.
Лабораторні дослідження підтвердили, що у крові всіх госпіталізованих був метанол. Це означає, що будівельники вживали рідину, яка містить токсичну речовину – метиловий спирт.
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Останні масові отруєння у світі: що відомо
- Невідомою речовиною у німецькому університеті отруїлись 7 людей. Станом на 24 серпня, один із постраждалих перебував у критичному стані.
- В Росії отруїлось щонайменше 50 дітей, які їхали відпочивати у табір. Після цього порушили кримінальну справу.
- У спортивно-оздоровчому комплексі у Львівській області отруїлись діти із Кривого Рогу та Києва.