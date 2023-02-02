"Святкував отримання звання": на Львівщині підполковника поліції затримали п'яним за кермом

На Львівщині поліцейські затримали за кермом нетверезого керівника відділення Червоноградського районного відділу поліції, підполковника поліції Степана Киницького.

Керівник громадської організації "Дорожній контроль Захід" Олександр Клімов розповів, що затриманий вчора начебто святкував отримання звання підполковника, після чого сів п'яний за кермо. Киницького уже відсторонили від роботи.

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Як затримали Киницького

Зазначають, що авто, яким керував п'яний працівник Червоноградського районного відділу поліції зупинили близько 23:00 поблизу Соснівки вчора, 2 лютого.

Затриманий підполковник відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння на місці та від медосвідчення в Червоноградській міській лікарні. У результаті на нього склали адміністративний протокол за керування у стані сп'яніння.

Той факт, що йдеться саме про Степана Киницького – начальника одного з відділів Червоноградського райвідділу поліції, який перед тим обіймав посаду заступника начальника райвідділу з превентивної діяльності, підтвердили журналістам ZAXID.NET у поліції.

Полковника уже відсторонили

Порушника зафіксували співробітники управління головної інспекції ГУ Нацполіції Львівщини, які і склали на нього адміністративний протокол.

За цим фактом в поліції Львівщини вже розпочали службове розслідування. Степана Киницького відсторонили від виконання службових обов’язків.

Раніше, у скандал на Львівщині потрапив начальник патрульної поліції Роман Пилипенко через перепустку на проїзд площею Ринок у Львові, яку він нібито подарував своїй дівчині. Після цього його відсторонили від роботи й почали службове розслідування, а в міській раді заявили, що перепустка – не дійсна.