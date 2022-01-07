"Свято, яке єднає за кілометри": як діячі та політики вітають українців з Різдвом

В Україні 7 січня відзначають Різдво за юліанським календарем. З нагоди величного свята політики та громадські діячі привітали населення й побажали йому усіх благ.

Про те, як політики вітали українців зі святом, читайте у підбірці 24 каналу.

Цікаво Радість бути поруч з рідними: затишні різдвяні традиції журналістів 24 каналу

Володимир Зеленський

Президент України різдвяні свята відзначає у "Буковелі". З самого ранку 7 січня Володимир Зеленський опублікував у своєму інстаграмі відео із засніжених гір. На ньому він досить оригінально привітав українців з Різдвом – у захисному шоломі та окулярах, спускаючись з гірки.

Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Усім щасливого Різдва,

– сказав щасливий президент.

Дивіться привітання Зеленського з "Буковелю":

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр наголосив, що Різдво – це свято, яке щороку духовно єднає рідних і близьких за одним столом та навіть через кілометри відстані. Політик побажав миру кожній українській родині та духу радості й світлої надії у кожній домівці.



Різдвяна листівка від Шмигаля

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ на Святу вечерю побажав усім українцям смачної куті.

"Вітаю з різдвяним святвечором і щиро бажаю смачної куті всім українцям, які сьогодні збираються за святковими столами. Христос рождається! Славімо його!" – наголосив Кулеба.

Андрій Єрмак

Голова Офісу Президента наголосив, що Різдво – це не лише християнське свято, а й прекрасний привід, аби зібратись за святковим столом з родиною. Він розповів про українські традиції, коляду та страви на вечерю.

Є родинні традиції, які тримаєш і бережеш, незважаючи ні на що. Різдвяні свята – це традиції, які єднають. Тому нехай нас цього року об'єднують любов, здоров'я та мир,

– побажав Єрмак.

Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради зазначив, що найбільші подарунки на Різдво – це наші рідні. Немає нічого дорожчого на світі, ніж велика щаслива сім'я, яка збирається разом. Руслан Стефанчук закликав берегти свою сім'ю, скорочувати відстані та сіяти любов і надію у домі.

"Нехай завжди будуть живі та здорові ті, з ким ми поділяємо радість Різдва. Ті, кого хочеться щиро привітати: "Христос народився!", а у відповідь почути: "Славімо його!", – наголосив політик.

Українські прикордонники з ООС

З важливим святом привітали українців й ті, хто зараз боронять наші кордони від російського агресора. Прикордонники, які перебувають у зоні проведення Операції Об'єднаних сил опублікували щемливі фото із святкування Різдва на Донеччині.



До прикордонників прибув отець / Фото МВС

На передову до бійців прибув отець із різдвяною кутею й солодощами від школярів.

У той час, коли українці, зібравшись родинами за святковим столом, радіють народженню Христа, військовослужбовці Донецького прикордонного загону несуть службу на бойовому чергуванні,

– наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.



Військові на передовій також скуштували кутю / Фото МВС



Прикордонники відзначили Різдво в зоні ООС / Фото МВС

Українські прикордонники відзначають Різдво на Сході: дивіться відео

Митрополит Епіфаній

Глава УПЦ закликав українців подякувати Богу за те, що він зберігає нашу єдність й допомагає протистояти агресору.

"Якими б не були зовнішні обставини і де б вам не доводилося відзначати цьогоріч свято – нехай радість Різдва Христового наповнить ваші серця, відганяючи турботи та скорботу", – побажав митрополит.

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Олександр Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що українці святкують вже друге Різдво. Він зауважив, що така повага до свят одне одного викликає захоплення. Олександр Ткаченко побажав громадянам затишку, миру, добра і радості.

Нехай зірка благої вісті супроводжує вас весь рік. А ще бажаю, щоб традиція сімейних вечер зберігалась навіть просто у звичайний будній день,

– підкреслив міністр.

Сергій Шкарлет

З великим святом український народ привітав і міністр освіти. Сергій Шкарлет наголосив, що Різдво дарує нескінченну силу, натхнення та енергію. "Тож нехай різдвяна зірка завжди допомагає в житті та вказує шлях", – побажав урядовець.



Вітальна листівка з Різдвом від МОН

Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини зауважила, що Святвечір – це час для роздумів і внутрішнього спокою, час переосмислення та нових сподівань.

А ще – віри у те, що ми все здолаємо! Нехай допомагає нам Господь у добрих справах. Нехай береже Україну! З Різдвом Христовим!

– наголосила чиновниця.

Андрій Садовий

Мер Львова на своїй сторінці у фейсбуці опублікував атмосферне відео із встановлення головного Дідуха на площі Яворницького. Привітання Андрій Садовий виголосив під супровід колядок.

"Нехай Вифлеємська зірка кожному з нас завжди вказує вірний шлях. Пам'ятаймо, що її світло добре видно на мирному небі, яке бережуть наші військові. Бажаю любові та радості у ваших домах! Христос Рождається!" – сказав міський голова.

Дивіться атмосферне відео з привітанням Андрія Садового:

Дмитро Разумков

Колишній голова Верховної Ради та нардеп Дмитро Разумков зауважив, що Різдво дарує надію на диво, нагадує про вічні цінності та надихає на добрі вчинки. У це свято політик побажав українцям добробуту, достатку і єднання, а Україні – миру і процвітання.

Микола Тищенко

Не обійшлося й без казусів з привітаннями. Так скандальний нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко переплутав Різдво з Великоднем. До привітання із народженням Ісуса Христа політик додав слова "Христос Воскресе!".

Через 2 години Тищенко виправив свою помилку, однак користувачів встигли зробити скриншот.



Тищенко переплутав свята / Скриншот "РБК-Україна"