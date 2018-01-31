Святолав Вакарчук побував на екскурсії на SpaceX: яскраві фото

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував на космічному підприємстві SpaceX, засновник якого відомий інженер та мільярдер Ілон Маск.

Під час свого візиту до SpaceX Святослав Вакарчук познайомився із українським програмістом Олексієм Пахуновим. Як відзначив музикант, Пахунов був відповідальним як Senior Flight Software Engineer за посадку Falcon 9 в грудні 2015 року.

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Святослав Вакарчук побував на екскурсії на SpaceX

Тоді ракета-носій Falcon 9 Full Thrust успішно здійснила посадку на спеціальний майданчик на мисі Канаверал. Це був перший в історії космонавтики запуск ракети-носія, яка вивела на орбіту корисний вантаж та здійснила м'яку посадку на землю.



Святослав Вакарчук та Олексій Пахунов

"Нам є ким пишатися", – додав Вакарчук у повідомленні в Twitter.

Був на екскурсії на #SpaceX. Екскурсію проводив працівник SpaceX українець Олексій Пахунов,програміст, родом з Житомира. Саме він був відповідальним як Senior Flight Software Engineer за успішну посадку Falcon9 в грудні 2015 року, та за інші події. Нам є ким пишатися! #Україна pic.twitter.com/xxsu2cM96k — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 января 2018 г.

Також він відзначив, що дружина українського програміста працює викладачем української мови в Лос-Анджелесі.

До речі, дружина Олексія, Таня, викладає українську мову в українській школі в Лос-Анжелесі. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 января 2018 г.

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) – американське приватне підприємство, яке працює в галузі будівництва космічного транспорту, виробник ракет-носіїв сімейства Falcon та космічних кораблів Dragon. Штаб квартира розташована у Хауторні, Каліфорнія. Компанія створена засновником PayPal Ілоном Маском.



Компанія розробила ракети-носії Falcon 1 і Falcon 9, одразу маючи на меті зробити їх багаторазовими за рахунок повернення і повторного використання 1-го ступеню ракети.