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Святолав Вакарчук побував на екскурсії на SpaceX: яскраві фото

20:15, сьогодні 458 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук відвідав SpaceX
Святослав Вакарчук відвідав SpaceX / 24 Канал

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук побував на космічному підприємстві SpaceX, засновник якого відомий інженер та мільярдер Ілон Маск.

Під час свого візиту до SpaceX Святослав Вакарчук познайомився із українським програмістом Олексієм Пахуновим. Як відзначив музикант, Пахунов був відповідальним як Senior Flight Software Engineer за посадку Falcon 9 в грудні 2015 року.

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Святослав Вакарчук побував на екскурсії на SpaceX

Тоді ракета-носій Falcon 9 Full Thrust успішно здійснила посадку на спеціальний майданчик на мисі Канаверал. Це був перший в історії космонавтики запуск ракети-носія, яка вивела на орбіту корисний вантаж та здійснила м'яку посадку на землю.


Святослав Вакарчук та Олексій Пахунов

"Нам є ким пишатися", – додав Вакарчук у повідомленні в Twitter.

Також він відзначив, що дружина українського програміста працює викладачем української мови в Лос-Анджелесі.

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) – американське приватне підприємство, яке працює в галузі будівництва космічного транспорту, виробник ракет-носіїв сімейства Falcon та космічних кораблів Dragon. Штаб квартира розташована у Хауторні, Каліфорнія. Компанія створена засновником PayPal Ілоном Маском.

Компанія розробила ракети-носії Falcon 1 і Falcon 9, одразу маючи на меті зробити їх багаторазовими за рахунок повернення і повторного використання 1-го ступеню ракети.

Теги: LifeStyle Новини України Святослав Вакарчук SpaceX Новини США Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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