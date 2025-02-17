У Святошинському районі Києва впали уламки БпЛА: палають автівки і підприємство

У Святошинському районі Києва увечері 17 лютого впали уламки російського БпЛА. Там палають автівки і підприємство.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на столичного міського голову Віталія Кличка. Раніше місце влада повідомляла про атаку ворожих безпілотників та роботу ППО по них.

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Які наслідки атаки на Київ

"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", – написав Кличко.