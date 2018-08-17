Святослав Вакарчук написав зворушливий пост про Кузьму "Скрябіна"
Сьогодні, 17 серпня, Андрію Кузьменку, більш відомому як Кузьма "Скрябін", виповнилось би 50 років. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук написав щемливий коментар про смерть співака.
Пісні Андрія Кузьменка, лідера гурту "Скрябін", і через 3 роки після його смерті, збирають повні стадіони. Та це і не дивно, адже Кузьма мав унікальне вміння знайти спільну мову з людьми різної вікової категорії та статусу. Він, як ніхто інший, полюбляв казати правду, хоч якою болючою вона не була. Це і знайшло відгомін в його піснях.
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Не оминув увагою пам'ятної дати лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Артист опублікував зворушливий допис, в якому зазначив, що пісні "Скрябіна" будуть жити довго.
Хтось в небо летить, а хтось залишається... Кузьма сьогодні мав би 50. Дуже шкода, що він так швидко відійшов. Але тішить, що його пісні лише починають своє довге життя. Завжди поруч...
– написав Святослав Вакарчук.
Нагадаємо, що Андрій Кузьменко "Скрябін" помер 2 лютого 2015 року в автокатастрофі. Після його смерті десятки українських вокалістів переспівали хіти артиста. Треки прозвучать 15 вересня на стадіонному концерті у Львові. Твори Кузьми гратимуть десятки артистів, які вважали його другом і прикладом для наслідування.
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