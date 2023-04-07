Літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Благовіщення провела ПЦУ

7 квітня християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. У одне із найбільших церковних свят Православна церква України проводить літургію в Києво-Печерській лаврі.

Служба проходить в Успенському соборі. На Божественну літургію прийшло багато вірян. Вони моляться за наших захисників, за перемогу України та за весь наш український народ.

До теми Епіфаній очолить службу в Києво-Печерській лаврі у Вербну неділю

У Лаврі сьогодні службу проводила УПЦ / Фото Obozrevatel

29 березня Києво-Печерська лавра отримала нового намісника. Ним став колишній представник УПЦ МП архімандрит Авраамій (Лотиш), який перейшов до Православної церкви України.



Аврамій (Лотиш) – новий намісник Києво-Печерської лаври / Фото Obozrevatel

Для християн Благовіщення – третє найважливіше церковне свято після Великодня та Різдва. Благовіщення означає подію з життя Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй благу звістку про народження Сина Божого, який врятує людство

На літургію в Успенському соборі лаври прийшов п'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною.



На службу прийшло багато вірян, зокрема експрезидент Петро Порошенко / Фото Obozrevatel

Літургія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври / Фото Obozrevatel

Богослужіння УПЦ у Лаврі