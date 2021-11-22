Сяду за стіл з Тихановською тоді, коли Путін – з Навальним, – Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що Володимир Путін не радив йому, як спілкуватися з представниками опозиції. Диктатор говоритиме зі Світланою Тихановською лише після того, як російський президент сяде за стіл переговорів з Олексієм Навальним.

Наразі самопроголошений президент Білорусі не хоче говорити з лідеркою опозиції. Про це політик заявив у інтерв'ю.

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Путін мені нічого не радив. Ось я з ним зараз понад годину говорив, і ніяких порад з його боку я не почув. Я можу паралель провести – як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво зі Світланою (Тихановською – 24 канал) почну вести переговори,

– сказав Лукашенко.

Навальний не опозиціонер, – диктатор

Водночас Лукашенко фактично заявив, що з Тихановською говорити не буде. Адже він впевнений, що Путін ніколи не сяде за стіл переговорів з Навальним. Диктатор вважає опозиціонера "продажною людиною та зрадником Росії".

У Білорусі хочуть позбавляти опозиціонерів громадянства

Представник білоруського міністерства внутрішніх справ В'ячеслав Орловський запропонував позбавляти громадянства опозиціонерів, які шукали політичний притулок за межами батьківщини. У такому разі люди не зможуть повернутися у Білорусь у вільному порядку, голосувати на виборах, а також брати участь в суспільно-політичному житті країни.

Такі пропозиції Орловського суперечать закону. Адже конституція Білорусі забороняє позбавляти громадянства білорусів.