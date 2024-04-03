Без Сєвєродонецька й Краснограда: в Україні перейменують 7 міст та десятки селищ

В Україні перейменують низку міст та сіл у різних областях. Зокрема, нові назви отримають міста Красноград, Сєвєродонецьк і Ватутіне.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський. Він у мережі опублікував повний список населених пунктів, які буде перейменовано, передає 24 Канал.

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Які міста та села перейменують

Лозинський повідомив, що перейменування відбувається у рамках деколонізації – позбавлення ознак колоніальної російської імперської політики. Так, на засіданні Комітету, яке відбулося 3 квітня, було ухвалено рішення про перейменування 51 населеного пункту, серед яких 7 міст та 44 села/селища.

Зокрема, перейменують такі міста:

Першотравенськ (Дніпропетровська область) – Шахтарське;

Красноград (Харківська область) – Берестин;

Первомайський (Харківська область) – Златопіль;

Первомайськ (Луганська область) – Сокологірськ;

Ватутіне (Черкаська область) – Багачеве;

Дружба (Сумська область) – Журавське;

Сєвєродонецьк (Луганська область) – Сіверськодонецьк.



Повний список міст та сіл, які перейменують у рамках деколонізації / Фото Романа Лозинського

Водночас Лозинський наголосив, мешканцям перейменованих населених пунктів не потрібно йти в ЦНАПи й оновлювати документи – всі вони залишаються чинними. Також він додав, що ніяких додаткових витрат з бюджету на цю процедуру не виділяють. Кошти необхідні лише на виготовлення в'їздних/виїздних табличок, а також кількох інших моментів, однак мовиться про невеликі витрати.

Лозинський пояснив перейменування міст та сіл: дивіться відео

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