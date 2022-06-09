Сєвєродонецьк у "їхні дати" росіянам не взяти, – Гайдай

Росіяни постійно посувають в календарі так звану дату "взяття" Сєвєродонецька, яку собі ставлять. З останньою – вкотре не матимуть успіху.

До 10 червня захопити Сєвєродонецьк росіяни не зможуть. Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, в окупантів вже з'явився новий дедлайн щодо Сєвєродонецька. Як тільки підходить до 10 червня, то загарбники вже вигадали собі нову дату – 12 червня, так званий день Росії.

"Я можу сказати, що будуть ще дати, і не одна", – наголосив голова Луганської ОВА.

ЗСУ потужно тримають позиції

Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники, які захищають місто та область наразі високовмотивовані, всі тримають позиції.

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Водночас ситуація динамічно розвивається, всередині Сєвєродонецька тривають вуличні бої. Росія постійно обстрілює артилерією ту частину, яку контролюють Збройні Сили України. Промзону обстрілюють дуже потужними калібрами, завдають авіаудари.

Але Сєвєродонецьк їм (окупантам – 24 канал) у "їхні дати" не взяти взагалі,

– заявив Сергій Гайдай.

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За Сєвєродонецьк тривають інтенсивні бої українських захисників з російськими окупантами. Ситуація змінюється постійно, адже ворог не зупиняється фактично ні на мить.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 8 червня заявив про те, що Збройні Сили України завдали росіянам дуже серйозних втрат саме у міських зіткненнях. За його словами, це вимірюється сотнями тіл.

Проте ворожі сили не полишають своїх цілей і, за даними експертів американського Інституту вивчення війни – ISW, почали навіть проводити психологічні та інформаційні операції. Все для того, аби підірвати моральний дух воїнів України. У Генеральному управлінні розвідки Міноборони також підтвердили цю інформацію.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай ще 7 червня заявив, що Росія кинула всі сили на те, щоб захопити Сєвєродонецьк, ворожим військам віддали наказ виконати завдання до 10 червня. Крім захоплення міста, на меті окупантів – перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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