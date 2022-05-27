У Сєвєродонецьку в готель зайшла ворожа ДРГ, але нам вдалося встояти, – голова ВЦА

Диверсійно-розвідувальна група російських окупантів зайшла в готель у Сєвєродонецьку. Українські відважні бійці змогли встояти.

Відповідну інформацію оприлюднив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька в ефірі каналу "Рада". Це трапилось ввечері 26 травня – на 92 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Нашим бійцям вдалось встояти проти ворожої ДРГ

Олександр Стрюк розповів, що, на щастя, росіянам не вдалось прорватись у Сєвєродонецьк. Однак 26 травня там точились досить жорсткі бої за оборону міста.

У нас є гаряча точка – це наш готель "Мир", у який зайшла російська ДРГ. Сьогодні протягом дня (мовиться про 26 травня – 24 канал) її намагались звідти вибити. Там досить запекла ситуація, але ми встояли,

– пояснив глава ВЦА Сєвєродонецька.

Окрім цього, не припиняються обстріли з артилерії міста. Олександр Стрюк резюмував: "Досить гаряче, але місто тримається".

Посадовець пояснив, що сподівається та вірить, що у наших збройних сил є змога стояти стільки, скільки необхідно, щоб піти в контрнаступ.

Ворог обстрілює "дорогу життя" Бахмут – Лисичанськ

Олександр Стрюк пояснив, що на трасі Бахмут – Лисичанськ ситуація достатньо напружена, адже вона обстрілюється Росією. Натомість наші збройні сили намагаються здійснили всі заходи, щоб вона знову стала безпечною.

Керівник ВЦА пояснив, що дорога важлива, оскільки це необхідна та головна артерія, яка дозволяє підтримувати життєдіяльність міста – нею доставляють гуманітарну допомогу та евакуйовують людей. Тобто це "дорога життя", яку необхідно боронити.

Посадовець також пояснив, що рухатись цією "дорогою життя" досить небезпечно. Проте евакуація продовжується.

Сьогодні (мовиться про 16 травня – 24 канал) протягом доби до Лисичанська вдалось вивези 12 осіб,

– пояснив посадовець.

Додав, що охочі виїхати є, проте складно організувати процес, оскільки у місті повністю відсутній зв'язок. Влада намагається вивезти людей, які добрались до гуманітарного штабу. Олександр Стрюк додав, що процес евакуації не зупиняється.

Коротко про ситуацію у Сєвєродонецьку

24 травня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що перед російськими окупантами Кремль поставив ціль – захопити Сєвєродонецьк. Адже міська агломерація Сєвєродонецьк – Лисичанськ – єдина з великих міст Луганщини, яка перебуває під контролем України. Решта території – майже повністю окупована ворогом.

Тоді ж Олексій Арестович пояснював, що існує загроза другого Маріуполя.

25 травня окупанти цинічно атакували місто. Зокрема росіяни вдарили по скупченню людей в Сєвєродонецьку. Внаслідок атак ворога загинуло 6 людей та 8 отримали поранення.

26 травня американський Інститут вивчення війни оприлюднив свіжу оцінку наступальних планів Росії у війні проти України. Згідно з нею, ворог хоче "відрізати" Луганську область, а також може прискорено розпочати битву за Сєвєродонецьк. Все для того, щоб "відрізати" наземне сполучення Збройних Сил України на північному заході та північному сході від міста.

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