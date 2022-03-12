У Сєвєродонецьку окупанти нищать мирних: обстріляли школи, будинки і магазини
12 березня 2022 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Російські терористи здійснюють геноцид українців за наказом Путіна. Варвари знищують інфраструктуру України та тероризують цивільних людей.
У школах виникли пожежі
Ворог "пройшовся" по місту Сєвєродонецьк, що в Луганській області. Окупанти постійно здійснюють обстріли, що заважає працювати рятувальникам.
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У Сєвєродонецьку рашисти здійснили обстріл:
- шкіл;
- квартир у багатоповерховому будинку;
- магазину;
- гаражу.
Через обстріл у спортивній та загальноосвітніх школах сталися пожежі.
Наслідки обстрілів окупантів / Фото рятувальників
Наслідки обстрілів окупантів / Фото рятувальників
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