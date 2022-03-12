У Сєвєродонецьку окупанти нищать мирних: обстріляли школи, будинки і магазини

12 березня 2022 , 15:00
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Джерело:

ДСНС України

Російські терористи здійснюють геноцид українців за наказом Путіна. Варвари знищують інфраструктуру України та тероризують цивільних людей.

У школах виникли пожежі

Ворог "пройшовся" по місту Сєвєродонецьк, що в Луганській області. Окупанти постійно здійснюють обстріли, що заважає працювати рятувальникам.

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У Сєвєродонецьку рашисти здійснили обстріл:

  • шкіл;
  • квартир у багатоповерховому будинку;
  • магазину;
  • гаражу.

Через обстріл у спортивній та загальноосвітніх школах сталися пожежі.


Наслідки обстрілів окупантів / Фото рятувальників


Наслідки обстрілів окупантів / Фото рятувальників

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Автор: Михайло Гема